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Улицу в Омске назовут в честь клуба «Авангард» после победы в финале Кубка Гагарина

  /   Обновлено: 29 апреля 2021 07:25
Спорт
Улицу в Омске назовут в честь клуба «Авангард» после победы в финале Кубка Гагарина
Global Look Press  /  Daniel Felipe Kutepov

Омск, 29 апреля. Губернатор области сказал, что после победы в финале Кубка Гагарина в честь омского хоккейного клуба назовут улицу.

Губернатор Омской области прокомментировал победу городской команды в финале Кубка Гагарина.

«Благодарю «Авангард» за этот яркий сезон! Уже в следующем году ждём команду на домашней арене! Выбираем улицу, которую назовём в честь клуба, как я обещал!», — сказал глава региона.

В последнее время «домашние» матчи омский «Авангард» проводил в Балашихе, так что скорое возвращение на родную землю должно обрадовать всех жителей города.

«Авангард» впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина, хотя команда играла в финальных сериях три раза. В этом розыгрыше омская команда обыграла московский ЦСКА со счетом 4:2 в серии.

Ранее сообщалось, что хоккеист Павел Буре рассказал, за какое время президент России Владимир Путин освоил хоккей.

хоккей авангард кхл кубок гагарина
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