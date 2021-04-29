Москва, 29 апреля. Российский Конституционный суд признал законным суммирование сроков лишения водительских прав лиц, которые управляли транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Определение вынесено в ответ на обращение Железнодорожного районного суда, в которое поступило уголовное дело в отношении злостного нарушителя ПДД. Об этом говорится в определении суда.

Водителя лишали водительских прав за неоднократное вождение в нетрезвом состоянии на 7,5 лет. По истечении срока ему вернули права, однако в сентябре 2020 года его снова остановили в состоянии алкогольного опьянения. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.

Ранее автолюбителей в РФ предупредили о штрафах, вступающих в силу в мае. Поправки в Кодекс об административных правонарушениях РФ подразумевают вступление ряда новых штрафов в силу с 1 мая.