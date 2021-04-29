Врач рассказал, как время рождения ребенка влияет на его поведение

Москва, 29 апреля. Каждый ребенок неслучайно выбирает свою роль в семье. Врач-терапевт Тристан Коллазо рассказал о влиянии времени рождения человека на всю его жизнь.

У врачей есть концепт, по которому порядок появления детей на свет влияет на их поведение в детстве и взрослой жизни. Об этом Коллазо рассказал в TikTok. Видео посмотрело более восьми миллионов пользователей.

По словам терапевта, первый ребенок будет более ответственным и отзывчивым. Скорее всего, он будет отличаться перфекционизмом. Это происходит из-за стремления родителей сделать его лучшим. Второй ребенок из-за этого вступает в конкуренцию с первым, так как ему хочется привлечь внимание. Тогда начинается соревнование за успех.

«Из-за этого они зачастую лучше готовы к жизни, имеют желание соревноваться, лучше идут на договоренности, способны радовать людей и открыты к изучению новых навыков», — сказал эксперт.

Хуже всего среднему ребенку, так как он таит в себе больше обид и разочарования. Им обычно трудно чем-то порадовать родителей. Если самого младшего ребенка родили очень поздно, то он ощущает одиночество, так как остальные вырастают и покидают родительский дом.

Ранее ученые из США нашли связь между когнитивными способностями детей и грудным вскармливанием. Выяснилось, что любая длительность грудного вскармливания оказывает положительное когнитивное воздействие. При этом самая сильная ассоциация наблюдалась у детей, которые находились на грудном вскармливании более 12 месяцев.

У тех, кто находился на грудном вскармливании до 7–12 месяцев, показатели оказались незначительно хуже. Однако все результаты были выше по сравнению с детьми, которые вообще не кормили грудью.