Украинское издание предложило Зеленскому встретиться с Путиным в Крыму

Киев, 29 апреля. Президенту Украины Владимиру Зеленскому следовало бы встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным в Крыму, сообщило украинское издание depo.ua.

Портал предложил Зеленскому в случае такой встречи называть Крым территорией Украины. Тогда рейтинги Зеленского поднялись бы значительно выше, чем тот уровень, на котором они оказались после введения санкций в отношении украинского предпринимателя Виктора Медведчука, считает автор материала.

Между тем в издании не исключили, что президент Украины не поедет ни в Крым, ни в Москву. По мнению автора статьи, вместо этого Зеленский будет искать нейтральную территорию.

Отвечая на вопрос о возможной встрече с Путиным в интервью итальянской газете la Repubblica, украинский лидер заявлял, что «оптимальным» местом для переговоров с российской стороной по урегулированию в Донбассе мог бы стать Ватикан.

В видеообращении по ситуации с безопасностью на Украине Зеленский предлагал Путину провести встречу «в любой точке украинского Донбасса, где идет война».

Ранее Зеленский заявлял, что встреча с президентом России могла бы предотвратить эскалацию ситуации в Донбассе. По словам главы Украины, дополнительно к имеющимся форматам переговоров по урегулированию обстановки на юго-востоке страны необходимы и прямые президентские переговоры. Украинское руководство точно знает, как прийти к этому миру, но требуется «политическая воля другой стороны», уточнил Зеленский, добавив, что ожидает выработки определенного плана по прекращению боевых действий в Донбассе.