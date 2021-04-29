Украинский эксперт Дробович возмущен маршем националистов в Киеве

Киев, 29 апреля. Восхваление войск СС — это недопустимо для европейского государства. Об этом заявил глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

28 апреля в столице Украины радикалы и националисты решили отметить годовщину создания дивизии СС «Галичина» и организовали шествие в вышиванках. Об этом сообщает издание «Известия».

Военное формирование в период Великой Отечественной войны состояло в нацистской структуре войск СС. Во всем мире дивизия считается преступной организацией, а на Украине и вовсе является запрещенной.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Всего в марше приняли участие 70 человек. Они прошли через центр украинской столицы, а также остановились у моста рядом с площадью Независимости, где разместили баннер с изображением солдат в нацистской форме.

«Уже бы шла эта маргинальная группа в галифе, или в чем там ходили любители фюреров. Глорификация войск СС — это недопустимо для европейской страны, и я уверен, что этого не поддерживает абсолютное большинство украинцев», — заявил Дробович.

Ранее стало известно, что украинцы высказались резко против чествования нацистов. Они заявили, что дивизия СС «Галичина» не освобождала украинские города, она стреляла в спины советских солдат.