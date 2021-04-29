В Великобритании начали расследование против Бориса Джонсона

Лондон, 29 апреля. Британская избирательная комиссия начала расследование в отношении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Политика подозревают в коррупции при ремонте его резиденции.

Противники Джонсона говорят, что он, возможно, нарушил британские правила, позволив партийным вкладчикам тайно внести десятки тысяч фунтов на ремонт его резиденции на Даунинг-стрит. Выступая 28 апреля в парламенте, премьер настаивал на том, что он сам покрыл все расходы, хотя при этом избегал прямого ответа. Об этом сообщает Reuters.

Джонсон неоднократно подвергался критике за оплошности, кризис из-за Brexit и разоблачения его супружеской неверности. Сейчас он борется с целым рядом обвинений, которые, по мнению оппонентов, показывают, что он непригоден для должности премьер-министра Великобритании.

«Теперь мы убедились, что есть разумные основания подозревать, что имело место преступление или правонарушения. Поэтому мы продолжим эту работу в качестве официального расследования, чтобы установить, так ли все было на самом деле», — заявили в Избирательной комиссии относительно финансирования ремонта апартаментов, где Джонсон проживает со своей невестой и 11-месячным сыном.

Если комиссия найдет доказательства преступления, она может назначить штраф в размере до 20 тыс. фунтов или передать дело в полицию.

Ранее стало известно о скандале вокруг Бориса Джонсона, который, вероятно, заявил, что готов увидеть тысячи трупов, но не введет новый локдаун в Великобритании.