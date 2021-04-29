Байден призвал строить экономику США на среднем классе

Вашингтон, 29 апреля. Американский президент Джозеф Байден считает, что экономику надо строить на среднем рабочем классе, а не на богатых.

Президент США заявил, что благодаря росту экономики от богатых просочится «богатство» к бедным, является неработающей теорией. Об этом он сказал на обращении к конгрессу.

«Двадцать миллионов американцев потеряли рабочие места в пандемию — американцев из рабочего, из среднего класса. В то же время примерно 650 миллиардеров в Америке повысили свое состояние больше чем на 1 триллион долларов», — отметил Байден.

Ранее Байден высоко оценил свою работу на посту президента США. Он заявил, что Соединенные Штаты «вновь пришли в движение» с началом его полномочий. Вместе с тем по словам главы Белого дома, кризис с коронавирусом превратился в новые возможности.