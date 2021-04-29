Сенатор Круз чуть не заснул во время выступление Байдена перед Конгрессом США

Вашингтон, 29 апреля. Сенатор-республиканец Тед Круз чуть не заснул во время выступления президента США Джо Байдена перед Конгрессом.

Оператор в ходе трансляции по пулу из Конгресса отыскал лицо Круза в маске. Сенатор-республиканец в этот момент закрыл глаза, которые немного слезились, а его взгляд стал расфокусированным.

Круз знаменит своей резкой критикой демократов, включая президента США Джо Байдена.

Республиканцы в социальных сетях предполагают, что американский политик-демократ Нэнси Пелоси и юрист Камала Харрис, как и сенатор-республиканец Круз, засыпали во время выступления Байдена. Однако камера на самом деле поймала их с закрытыми глазами, однако демократы на самом деле постоянно хлопали президенту США и неоднократно поднимались со своих мест в знак поддержки.

Недавно сообщалось о том, что Байден рассказал о способности США искоренить системный расизм. Американский лидер уверен в необходимости реформы полиции.