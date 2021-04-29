Асмус получила от Харламова на свадьбу курицу с картошкой вместо вечеринки

Москва, 29 апреля. Актриса Кристина Асмус и комик Гарик Харламов не праздновали свадьбу. Об этом звезда «Интернов» рассказала поклонникам в своем Instagram.

Асмус решила поделиться впечатлениями от масштабной вечеринки в честь ее 33-летия, которая состоялась 14 апреля. Она опубликовала несколько фото, а в подписи к посту рассказала, что праздник получила гораздо лучше, чем свадьба.

«Я вообще не праздновала свадьбу. Мы расписались и пошли в ресторан есть курицу с картошкой», — поделилась звезда.

По ее словам, свой день рождения она не хотела отмечать, но вечеринка получилась знатной. Актрисе предложили устроить большой праздник, и она согласилась. В результате Асмус довольна событием, и ее друзья до сих пор присылают ей восторженные отзывы.

На праздник к Асмус пришли такие звезды, как Михаил Галустян, Наталья Рудова, Александр Петров, Иван Охлобыстин и другие знаменитости. Сама виновница торжества сменила два наряда, впечатлив гостей алым платьем с открытой спиной, а затем черным облегающим.

На дне рождении Асмус не было Гарика Харламова. Сама звезда объясняет это тем, что у него в этот день было плохое самочувствие, но поклонники усомнились в правдивости этого заявления.