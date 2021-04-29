Приморские дети бесплатно получат около 5 тыс. путевок на летний отдых

Владивосток, 29 апреля. Дети-инвалиды и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, получат 4 666 путевок в летние лагеря за счет средств краевого бюджета.

Бесплатно отдохнуть смогут 1 150 воспитанников центров содействия семейному устройству и коррекционных школ-интернатов Приморья. В этом году для организации отдыха и оздоровления детей выделено более 320 млн рублей. Об этом сообщили в министерстве образования Приморского края.

Планируется, что около 79 млн рублей будут направлены на покупку путевок для детей-инвалидов и детей, воспитывающихся в семьях с небольшим достатком, состоящих на учете в Центре социальной поддержки населения Приморья. Дети получат бесплатные путевки по заявлениям родителей или законных представителей.

Ежемесячное пособие в Приморье получают около 52,4 тысячи детей от трех до семи лет из малоимущих семей. Правительство РФ 31 марта утвердило новые правила выплаты детского пособия. Оно теперь будет назначаться в размере 50%, 75% и 100%.