Грызлов оценил стремление Украины соблюдать мир в Донбассе

Москва, 29 апреля. Киев заблокировал предложения Москвы создать механизмы по соблюдению мира в Донбассе.

Вместо того чтобы обсуждать вопросы по существу, Украина пыталась выстраивать запутанные «юридические конструкции», чтобы не признавать Донбасс стороной конфликта. Об этом заявил журналистам полпред России в группе Борис Грызлов.

«Вместо обсуждения вопросов по существу все было направлено на выстраивание запутанных «юридических конструкций» с целью непризнания Донбасса в качестве стороны конфликта. Фактически ради соблюдения надуманных красных линий, прямо противоречащих Минским соглашениям, Киев приносит в жертву безопасность и жизни людей на юго-востоке Украины», — сказал Грызлов.

По его словам, заседание подтвердило, что власти Украины не могут осуществить практические шаги по соблюдению режима прекращения огня в угоду малым радикальным силам. Поэтому не стоит ждать от Киева конструктивного подхода к решению наиболее сложных политических аспектов урегулирования конфликта.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что вооруженного конфликта с Украиной в Донбассе, возможно, нужно избежать. Россия продолжает оставаться приверженцем мирного урегулирования ситуации в регионе.