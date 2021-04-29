Медведев призвал оценить затраты на переезд госслужащих из центра Москвы

Москва, 29 апреля. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал оценить затраты на переезд государственных служащих из центра столицы.

Политик призвал оценивать адекватность затрат на переезд государственных служащих и отметил, что «это большие деньги».

«И вот сейчас, выбирая между тем, чтобы их истратить, например, на социальные программы, на ту же самую медицину и образование, и переездом пусть даже в благих целях, чиновников в какие-то другие места, конечно, государство делает выбор в пользу первого», — заявил Медведев в эфире VKLive в соцсети «ВКонтакте».

Зампредседателя Совета безопасности РФ уточнил, что по-прежнему считает необходимым разгружать столицу. Проект Новой Москвы, в том числе, возник из-за этого, добавил Медведев.

Ранее глава департамента развития новых территорий московской мэрии Владимир Жидкин заявил, что на территории Новой Москвы построят 20 станций метро и более 72 километров линий к 2035 году. Окончательно основные работы по формированию транспортного каркаса Новой Москвы в планах завершить к 2024 году.