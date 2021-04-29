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Нужно меньше есть: поклонники пожурили Семенович за «антирекламу» клинике похудения

  /   Обновлено: 29 апреля 2021 06:12
Шоу-бизнес
Нужно меньше есть: поклонники пожурили Семенович за «антирекламу» клинике похудения
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 29 апреля. Певица Анна Семенович решила прорекламировать клинику, помогающую избавиться от лишнего веса, но нарвалась на критику своих поклонников.

Семенович решила подзаработать во время гастролей в Краснодаре и прорекламировала на своей странице в Instagram местную лазерную клинику. По словам артистки, зашла она ради «небольшой процедурки», а уже в клинике узнала о новой для себя технологии бесконтактного липолиза, с помощью которого можно безболезненно избавиться от лишнего веса.

Певица не скупилась на похвалы для аппарата «для безвозвратного удаления жирка на животе, бедрах, боках всего за четыре-шесть сеансов».

Нужно меньше есть: поклонники пожурили Семенович за «антирекламу» клинике похудения
Pr Scr instagram.com  / @ann_semenovich

Часть поклонников традиционно одарила звезду комплиментами, восхищаясь ее формами и внешним видом. Однако другие сочли пост не слишком лестным для клиники.

«Анна, что-то по вам не заметно, что вы прошли данную процедуру», — иронизирует в комментариях пользователь под ником ily20038181.

«По-моему, нужно меньше есть», — добавила shitkovam.

«Антиреклама», — со смайликом написал kravecki.

«Есть одно но. Вы, почему-то, пользуйтесь только фотошопом», — отметил svtomic.

Поклонники не в первый раз критикуют певицу за лишние килограммы. В начала апреля они посмеялись над движениями артистки, отплясывающей в баре. Танец Семенович в платье с экстремальным разрезом фолловеры сравнили с движениями моржа.

семенович похудение лечение
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