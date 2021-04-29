Нужно меньше есть: поклонники пожурили Семенович за «антирекламу» клинике похудения

Москва, 29 апреля. Певица Анна Семенович решила прорекламировать клинику, помогающую избавиться от лишнего веса, но нарвалась на критику своих поклонников.

Семенович решила подзаработать во время гастролей в Краснодаре и прорекламировала на своей странице в Instagram местную лазерную клинику. По словам артистки, зашла она ради «небольшой процедурки», а уже в клинике узнала о новой для себя технологии бесконтактного липолиза, с помощью которого можно безболезненно избавиться от лишнего веса.

Певица не скупилась на похвалы для аппарата «для безвозвратного удаления жирка на животе, бедрах, боках всего за четыре-шесть сеансов».

Pr Scr instagram.com / @ann_semenovich

Часть поклонников традиционно одарила звезду комплиментами, восхищаясь ее формами и внешним видом. Однако другие сочли пост не слишком лестным для клиники.

«Анна, что-то по вам не заметно, что вы прошли данную процедуру», — иронизирует в комментариях пользователь под ником ily20038181.

«По-моему, нужно меньше есть», — добавила shitkovam.

«Антиреклама», — со смайликом написал kravecki.

«Есть одно но. Вы, почему-то, пользуйтесь только фотошопом», — отметил svtomic.

Поклонники не в первый раз критикуют певицу за лишние килограммы. В начала апреля они посмеялись над движениями артистки, отплясывающей в баре. Танец Семенович в платье с экстремальным разрезом фолловеры сравнили с движениями моржа.