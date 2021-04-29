Шепелев пожаловался на слишком большое количество нерабочих дней в России

Москва, 29 апреля. Россияне слишком много отдыхают. На это указал телеведущий Дмитрий Шепелев, комментируя увеличение нерабочих дней в мае.

Шепелев признался, что новость о продолжительных выходных на майские праздники сначала воспринял положительно, считая, что это поможет сдержать распространение коронавируса. Позже он пришел к иному выводу. Длинные каникулы в мае, по его мнению, жители России вряд ли захотят провести дома. Массовые гуляния могут усугубить эпидемиологическую ситуацию, добавил телеведущий.

«Признаться, мне не по душе майские праздники. Я вообще считаю, что в России отдыхают слишком много», — подчеркнул Шепелев на своей странице в социальной сети Instagram.

Телеведущий не является большим любителем шумных мероприятий. Отмечая недавно день рождения сына Платона от Жанны Фриске, он выбрал спокойный формат праздника.

Гражданская жена Шепелева Екатерина Тулупова родила телезвезде сына. Теперь ему приходиться вставать в шесть утра. Из-за этого Шепелев, как стало известно, начал чаще ходить в раздраженном состоянии.