Иван Дорн попал в секту в новой короткометражке

Москва, 29 апреля. Иван Дорн сыграл главную роль новой короткометражке «Eleusis».

Персонаж Дорна — это музыкант, который находится в творческом кризисе. Он далек от фанатов, прячется от журналистов и не в состоянии написать хотя бы строчку. Чтобы вернуть все в норму, он отправляется в оздоровительный центр, который работает с артистами, потерявшими вдохновение.

Методы оздоровительного центра «ELeusis» схожи с сектантскими практиками из фильмов ужасов. Музыканту на голову надевают пакет и заставляют его ползти на четвереньках по земле. Ночью вокруг кровати персонажа Дорна кружат дьявольского вида девы, а хозяйки оздоровительного центра советуют переродиться артистам, которые потеряли свою музу.

Короткометражка выложена на YouTube. Фильм стал четвертым проектом в серии хорроров «Кошмары музыкантов». В предыдущих лентах принимали участие Глюкоза, Моргенштерн, Хаски и другие знаменитости.

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