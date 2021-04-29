Его смех всегда с нами: как соцсети отреагировали на смерть «испанского хохотуна»

Москва, 29 апреля. В среду 28 апреля умер Хуан Хойя Борха, который был более известен как «испанец хохотун». Его кончина взбудоражила соцсети.

Герой мемов по прозвищу «хохотун» в 2020 году перенес ампутацию ноги, но из-за осложнений он в возрасте 65 лет скончался в испанской Севилье 28 апреля 2021 года. Новость мгновенно обошла Сеть и не оставила равнодушными пользователей соцсетей.

«Вот видео с ним одно из трех, с которых я всегда начинаю смеяться, как бы мне при этом плохо не было. Прощай веселый испанец!» — написал Misha5004.

«Земля пухом. Может, он и умер, но его смех навсегда останется в наших сердцах», — добавил Hitman94.

Один из пользователей вспомнил, что, когда увидел знаменитое видео с «хохотуном», то долго смеялся вместе с ним, а сам ролик пересмотрел 20 раз. После этого стал просматривать вариации с наложенными субтитрами, и хотя, по его мнению, они были не очень смешными, но «Риситас тащил».

«Эх, он был одним из тех, кто светит на всех. Вне зависимости от контекстов всегда дарил радость», — поделился мнением Freemanlolwow.

«Эх, подарил такой заразительный и мощный смех. Стал мемом, сам прекрасно знал это и «не зазвездился» при этом. Жаль Хуана, мир его праху», — написал пользователь Simple.HighElf.

Напомним, Хуан Хойя Борха стал особенно популярен в 2015 году, когда в Сети распространилось его интервью с телеведущим Хесусом Кинтеро (примерно 2000 год). Во время беседы испанец постоянно заливался заразительным смехом, за счет чего и стал героем мемов. После публикации оригинального видео появились различные вариации с наложенными субтитрами, где якобы «испанец хохотун» рассказывает различные истории.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказало о Хуане Хойя Борхе и его смерти, а также собрало лучшие видео с «Эль Риситасом».