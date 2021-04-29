Байден рассказал о способности США искоренить системный расизм

Вашингтон, 29 апреля. США по силам искоренить проблему системного расизма в обществе, говорится в обнародованном в среду тексте речи президента Джо Байдена.

«У нас есть реальный шанс искоренить системный расизм, который поражает американскую жизнь», — заявил Байден на выступлении перед членами обеих палат Конгресса США.

Поводом к переменам послужило убийство Джорджа Флойда и обвинение полицейского, которого суд присяжных признал виновным в его гибели.

По словам Байдена, США должны провести реформу полиции. Президент призвал одобрить соответствующий законопроект всем Конгрессом к первой годовщине смерти Джорджа Флойда. Реформа полиции должна восстановить доверие между людьми и правоохранительными органами, подчеркнул президент.

Ранее Байден поддержал обвинительный приговор суда Миннеаполиса в отношении экс-полицейского Дерека Шовина. Президент отметил, что вердикт присяжных должен ускорить принятие полицейской реформы имени Флойда.