Кудрявцева впервые рассказала, почему не пришла на похороны Колтового

, 29 апреля. Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, почему не появилась на похоронах своего коллеги Александра Колтового, который погиб в авиакатастрофе в ноябре 2020 года.

На церемонию прощания со знаменитым телеведущим Александром Колтовым пришли звезды и друзья знаменитости. Они собрались в ритуальном зале Николо-Архангельского крематория. Известно, что гроб с телом сожгли под песню Фрэнка Синатры (Frank Sinatra) «My way», а после Колтовой был похоронен на Николо-Архангельском кладбище.

Лера Кудрявцева сразу же выразила соболезнования родственникам и друзьям Александра. Они были не только соведущими на канале НТВ, но и приятелями. Несмотря на это телеведущая нашла причину, по которой не смогла проводить коллегу в последний путь. Об этом она рассказала в интервью Сурену Каграманову для YouTube-шоу «Лучше — Правду».

«Мне позвонили журналисты и рассказали, что Саша Колтовой разбился. Я хотела запомнить его таким, каким знала, поэтому и не пошла на похороны», — призналась Кудрявцева.

Она рассказала, что Александр много раз приглашал ее покататься на самолете над Москвой. После произошедшей авиакатастрофы она поверила в высшие силы, которые уберегли ее.

Ранее новый соведущий Кудрявцевой на шоу «Звезды сошлись» Антон Привольнов, заменивший на этом месте погибшего Колтового, показал закулисье программы.