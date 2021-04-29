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Кудрявцева впервые рассказала, почему не пришла на похороны Колтового

Общество
Кудрявцева впервые рассказала, почему не пришла на похороны Колтового
Prt Scr instagram.com  /  @leratv

, 29 апреля. Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, почему не появилась на похоронах своего коллеги Александра Колтового, который погиб в авиакатастрофе в ноябре 2020 года.

На церемонию прощания со знаменитым телеведущим Александром Колтовым пришли звезды и друзья знаменитости. Они собрались в ритуальном зале Николо-Архангельского крематория. Известно, что гроб с телом сожгли под песню Фрэнка Синатры (Frank Sinatra) «My way», а после Колтовой был похоронен на Николо-Архангельском кладбище.

Лера Кудрявцева сразу же выразила соболезнования родственникам и друзьям Александра. Они были не только соведущими на канале НТВ, но и приятелями. Несмотря на это телеведущая нашла причину, по которой не смогла проводить коллегу в последний путь. Об этом она рассказала в интервью Сурену Каграманову для YouTube-шоу «Лучше — Правду».

«Мне позвонили журналисты и рассказали, что Саша Колтовой разбился. Я хотела запомнить его таким, каким знала, поэтому и не пошла на похороны», — призналась Кудрявцева.

Она рассказала, что Александр много раз приглашал ее покататься на самолете над Москвой. После произошедшей авиакатастрофы она поверила в высшие силы, которые уберегли ее.

Ранее новый соведущий Кудрявцевой на шоу «Звезды сошлись» Антон Привольнов, заменивший на этом месте погибшего Колтового, показал закулисье программы.

лера кудрявцева шоу-бизнес Александр Колтовой
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