Более 50 процентов россиян готовы переобучиться после пандемии — исследование

Москва, 29 апреля. Больше половины россиян на фоне последствий пандемии коронавируса готовы переучиваться. Об этом говорится в соответствующем исследовании.

Boston Consulting Group (BCG) и The Network при участии hh.ru провело исследование, в котором участвовали 209 тысяч человек из 190 государств. Россиян было опрошено 17 тысяч.

Более трети сотрудников в мире готовы пройти переобучение в ожидании последствий пандемии, отмечают авторы. При этом в России намерены переобучаться 56 процентов.

«Интерес к развитию новых навыков выше всего среди тех респондентов, которые находятся в начале или середине карьеры», — говорится в исследовании, обнародованном РИА Новости.

Отмечается, что на этот показатель оказывает влияние экономическая неопределенность и развитие технологий. Согласно опросу, опасения в связи с автоматизацией труда в период пандемии усилились у 41 процента опрошенных. Данный показатель в России ниже — 31,5 процента.

ВЦИОМ выяснил, как пандемия коронавируса изменила отношение россиян к витаминам. Больше половины опрошенных за последний год принимали различные добавки.