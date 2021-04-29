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Юбилей свадьбы Кейт и Уильяма: необычные и запоминающиеся моменты церемонии

  /   Обновлено: 29 апреля 2021 05:40
Общество
Юбилей свадьбы Кейт и Уильяма: необычные и запоминающиеся моменты церемонии
Global Look Press  /  mm4

Десять лет назад весь мир пристально следил за свадьбой Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Церемония была эталонной, но без скандалов все равно не обошлось.

За бракосочетанием влюбленной пары по телевидению следили 26 млн человек по всему миру. Почти миллион британцев и туристов выстроился вдоль маршрута между Вестминстерским аббатством и Букингемским дворцом, приветствуя молодоженов. Сегодня свадьбу герцогов Кембриджских считают эталонной, однако за кадром пышного торжества все же осталось несколько курьезов.

Юбилей свадьбы Кейт и Уильяма: необычные и запоминающиеся моменты церемонии

Нарушение традиций

Любое мероприятие, связанное с жизнью королевской семьи, строго регламентируется. Особенно тщательно подходят к организации столь масштабных событий как свадьба: значение имеет каждая деталь.

Согласно протоколу, невесте необходимо было выполнить реверанс перед Елизаветой II, подходя к алтарю. Однако взволнованная Кейт забыла об этом. Британские СМИ со ссылкой на источники сообщили позднее, что королева была в гневе.

Добавил хлопот молодоженам конь, участвовавший в параде после венчания. Животное испугалось огромного количества людей, скинуло наездника и помчалось прочь. Лошадь пробежала мимо Кейт и Уильяма, но, к счастью, не задела их.

Юбилей свадьбы Кейт и Уильяма: необычные и запоминающиеся моменты церемонии
Global Look Press  / mm9

Необычные подарки

Кейт и Уильям еще до свадьбы обратились к своим гостям с просьбой не дарить им подарки, а перевести деньги на благотворительность. Большинство так и поступили. Но нашлись и те, кто решил оставить о себе память.

В частности, Борис Джонсон, нынешний премьер-министр Великобритании, а тогда мэр Лондона, вручил молодоженам велосипед для двоих. Сам политик является заядлым велосипедистом и во время руководства столицей любил добираться до своего офиса на «железном коне».

Премьер-министр Дэвид Кэмерон тоже был оригинален и вручил Кейт и Уильяму набор фотографий уэльского острова Англси.

А вот подарок от Камиллы Паркер-Боулз, второй супруги Чарльза, отца Уильяма, мог стать причиной серьезного скандала. Она преподнесла Кейт золотой браслет с гравировкой: на одной стороне буква «К» (Кейт) и диадема, а на другой также «К» (Камилла) и корона. Таким образом герцогиня намекнула не только на особую связь с Миддлтон, но и на то, что в будущем обе женщины займут место рядом с королями страны.

Больше всего подарок расстроил почитателей покойной принцессы Дианы, не простивших Камилле связь с Чарльзом в период его брака с леди Ди. Фанаты полагают, что подобный презент привел бы в ярость мать Уильяма, если бы она была жива.

Юбилей свадьбы Кейт и Уильяма: необычные и запоминающиеся моменты церемонии

Предотвращенный «теракт»

Торжество могло закончится трагедией: в преддверии свадьбы Скотланд-Ярд провел серию рейдов по столице Британии, арестовав 20 человек, которых они считали «известными анархистами». Несмотря на перестраховку, инцидент у отеля The Goring, где ждала начала церемонии Кейт, очень напугал службу безопасности.

Вокруг отеля создали зону безопасности, куда не мог пройти посторонний человек. Но в какой-то момент неизвестный подъехал на машине вплотную к отелю. Позднее бывший командующий лондонской полиции Боб Бродхерст вспоминал, что если бы в машине была бомба, никто бы не успел вывести Кейт. Тревога оказалась ложной, автомобиль был пуст.

Юбилей свадьбы Кейт и Уильяма: необычные и запоминающиеся моменты церемонии

Шутка королевы о свадебном торте

Гостей угощали двумя тортами: шоколадным бисквитом и традиционным свадебным «белым». Угощенье состояло из восьми ярусов, собранных из 17 отдельных тортов. Кондитер Фиона Кэрнс трудилась над ним несколько дней.

Доставляли торт в Букингемский дворец почти неделю. Отдельные 40 коробок уже на месте соединили в одну конструкцию. Кэрнс вспоминала позднее, что встретила королеву в Картинной галерее, где собирали торт.

«Помню, как королева сказала: «Я слышала, что вы разбираете мой дом», — рассказала она.

Действительно, рабочим пришлось «выломать дверь из комнаты» на первом этаже, чтобы тележка с тортом могла проехать. В конце концов дверь починили, оставив все как было.

Принц Уильям великобритания миддлтон
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