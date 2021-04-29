У меня очень крутая дочка: наследница Панина с папиросой в зубах станцевала под шансон

Москва, 29 апреля. Актер Алексей Панин признался поклонникам, что гордится своей дочерью Анной. 14-летняя девушка растрогала отца танцами под шансон.

Переехавший в Испанию артист опубликовал на своей странице в Instagram видео семейных посиделок. Сам Панин сидит с друзьями за столом на кухне, на полу видны пустые бутылки из под вина. В это время его дочка Нюся в шляпе и с папиросой во рту танцует перед ними под песню Геннадия Жарова «Крапива».

«И на корточках сидя в кружочек,

Папиросным балуясь дымком,

Ожидая заветный звоночек,

Вспоминай сирень под окном», — гласят слова песни.

«Вот такой вчера был вечерок. У меня очень крутая дочка», — подписал видео гордый отец.

Шутливое видео разделило поклонников Панина буквально на два лагеря. Одни вместе с актером посмеялись, отметив, что дочка характером пошла в него. Другие же упрекнули артиста в том, что девушка участвует в застолье. Не понравилась некоторым и футболка Анны с несколькими нецензурными словами.

В конце марта Панин в беседе с Лолитой Милявской признался, что у него есть четвертый ребенок. О существовании дочери он узнал совершенно случайно — от знакомых. Девочка живет в другой семье и не знает, кто является ее настоящим отцом. Актер добавил, что такого количества детей ему достаточно.