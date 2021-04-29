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Трудности с деньгами заставили Стаса Пьеху продать купленный для сына дом

Шоу-бизнес
Трудности с деньгами заставили Стаса Пьеху продать купленный для сына дом
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 29 апреля. Певец Стас Пьеха решил пересмотреть свои расходы и избавился от недвижимости, купленной в ипотеку для сына.

Несколько лет назад артист купил для сына Петра дом. Для этого ему пришлось взять ипотечный кредит. В 2020 году Пьеха продал недвижимость. Он признался, что во время пандемии коронавируса ему пришлось столкнуться с финансовыми трудностями. После этого певец принял решение минимизировать свои расходы.

«Сейчас лучше жить без кредитов и ипотеки, потому что невозможно прогнозировать заработки», — заявил артист в интервью порталу Teleprogramma.pro.

Без недвижимости сын Пьехи не останется. Певец пообещал купить Петру квартиру в Пушкине. В этом городе мальчик проживает в настоящее время.

Стас Пьеха ранее рассказал, почему не хочет искать возлюбленную через приложения для знакомств. Между мужчиной и женщиной, по его словам, должна возникнуть «химия». Это может случиться, как отметил певец, только при знакомстве вживую.

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