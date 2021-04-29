Алексей Пушков рассказал о провале новой инициативы Киева по Донбассу

Москва, 29 апреля. Франция подтвердила, что выступает против расширения «нормандского формата» в переговорах по Донбассу, заявил председатель комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

Зеленский во время визита в Херсонскую область предложил создать для урегулирования конфликта в Донбассе новый формат переговоров с «мощными игроками» наряду с «нормандским».

В беседе с РИА Новости заявление украинского президента прокомментировал представитель МИД Франции, напомнив, что Париж и Берлин в рамках «нормандского формата» пытаются добиться полного выполнения минских соглашений. Дипломат подчеркнул, что во Франции убеждены, что именно такой формат переговоров «в наибольшей степени может привести к прогрессу, как это было ранее».

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

В своем Telegram-канале Пушков отметил, что комментарий МИД Франции подтверждает, что «Париж не рассматривает возможности присоединения к переговорам США, Британии и Канады».

«Как и Москва, и Берлин. План Зеленского не будет осуществлен», — подчеркнул сенатор.

Инициативу Зеленского раскритиковали и на Украине. В частности, бывший президент Петр Порошенко отметил, что доверие лидеров ФРГ и Франции будет утрачено из-за необдуманных решений главы государства. По его словам, Украина наладила дружеские взаимоотношения с США, Канадой и Великобританией, но предложение Зеленского «необдуманные и несогласованные». Все это может привести к уничтожению единственного формата переговоров.