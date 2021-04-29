Второй самолет с российским медоборудованием прибыл в Индию

Москва, 29 апреля. Второй МЧС России с гуманитарной помощью для борьбы с коронавирусом вылетел из подмосковного Жуковского вчера вечером и сегодня сел в Индии.

Из аэропорта Жуковский в аэропорт Нью-Дели прибыл борт МЧС России Ил-76. Полет и посадка прошли хорошо. Самолет доставил дружественной стране гуманитарную помощь, состоящую из 20 единиц оборудования для выработки кислорода, 75 аппаратов искусственной вентиляции легких, 150 медицинских мониторов и 200 тысяч упаковок лекарственных препаратов.

«Загрузка прошла очень оперативно, нам команда поступила с утра, очень оперативно загрузили, за три часа. Полет проходил в течение семи с половиной часов, прошел хорошо, экипаж готов выполнять дальнейшие задачи», — сказал бортоператор Юрий Гринченко.

Советник-посланник посольства РФ в Индии Роман Бабушкин отметил, что успешное выполнение этой миссии стало возможным благодаря координации всех задействованных российских и индийских служб. Он высоко отметил вклад России в борьбу с «коронавирусным цунами».

Ранее между Владимиром Путиным и Нарендру Моди состоялись телефонные переговоры, в ходе которых они обсудили ситуацию с пандемией. Москва выразила готовность оказать Индии экстренную гуманитарную поддержку.