Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
29 апреля 05:27
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
05:23
Общество
Юбилей свадьбы Кейт и Уильяма: необычные и запоминающиеся моменты церемонии
05:21
Шоу-бизнес
У меня очень крутая дочка: наследница Панина с папиросой в зубах станцевала под шансон
05:20
Шоу-бизнес
Трудности с деньгами заставили Стаса Пьеху продать купленный для сына дом
05:10
Политика
Алексей Пушков рассказал о провале новой инициативы Киева по Донбассу
05:02
Политика
Второй самолет с российским медоборудованием прибыл в Индию
05:02
Общество
Режиссер Илья Хотиненко об актере Алексее Комашко: Он без пяти минут суперстар!
05:00
Политика
Байден высоко оценил свою работу на посту президента США
04:50
Общество
Появление холодного пота может представлять опасность для жизни
04:46
Общество
Чистый четверг: православным напомнили, что можно и нельзя делать 29 апреля
04:45
Наука
Названы противопоказания для приема омега-3
04:44
Технологии
«Прогресс МС-14» перед затоплением в океане установил космический рекорд
04:43
Политика
Байден заявил о поддержании военного присутствия США в Тихом океане
04:32
Экономика
Цена на капусту и огурцы выросла в России за неделю
04:30
Технологии
Двигатель российского элитного авто Aurus установят на самолет Як-18Т
04:30
Общество
У них там междусобойчик: Юрий Лоза объяснил падение рейтингов «Оскара»
04:16
Политика
Байден: США не стремятся к эскалации напряженности с Россией
04:09
Наука
Генетик Крутовский рассказал о меняющих геном человека мутациях
04:02
Общество
Фоменко: Овчаров — это режиссер с потрясающим чувством юмора «не сегодняшнего дня»
04:01
Общество
Россияне стали покупать палатки вдвое чаще в 2021 году
03:51
Общество
Собянин: корпус скорой помощи на севере Москвы достроят в 2022 году
Все новости

Байден высоко оценил свою работу на посту президента США

Политика
Байден высоко оценил свою работу на посту президента США
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 29 апреля. Американский лидер Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты «вновь пришли в движение» с началом его полномочий.

Вместе с тем по словам президента США, кризис с коронавирусом превратился в новые возможности. Выдержки из речи Байдена в конгрессе распространил Белый дом.

«После 100 дней (президентства) я могу доложить стране: Америка вновь пришла в движение. Она превращает беду в шанс, кризис в возможности, неудачу в силу», — заявил Джо Байден.

Президент США отметил, что его администрация обеспечивает не только массовую вакцинацию, но и создает «сотни тысяч» рабочих мест. А также старается гарантировать честность и справедливость в обществе.

Ранее аналитик Иэн Бреммер назвал успешными первые 100 дней президентства Байдена. Первые 100 дней президентства главы США Джо Байдена являются вполне успешными, если смотреть на его достижения в области внутренней политики. Об этом рассказал американский внешнеполитический аналитик, основатель и президент международной исследовательско-консалтинговой фирмы Eurasia Group Иэн Бреммер

сша байден полномочия
Комментировать
Самое популярное
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
Армия 76494 28 апреля 2021
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
Трюк России с выходом из программы МКС поразил французских экспертов
Наука 66161 26 апреля 2021
Трюк России с выходом из программы МКС поразил французских экспертов
Китайские Су-35 отогнали американские и японские войска от спорных островов Сенкаку
Армия 40872 27 апреля 2021
Китайские Су-35 отогнали американские и японские войска от спорных островов Сенкаку
Власти Подмосковья могут ввести ограничения из-за ухудшения ситуации с COVID-19
Общество 30037 26 апреля 2021
Власти Подмосковья могут ввести ограничения из-за ухудшения ситуации с COVID-19
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Армия 27806 28 апреля 2021
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Все новости / Политика / Байден высоко оценил свою работу на посту президента США
Рейтинг@Mail.ru