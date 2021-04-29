Байден высоко оценил свою работу на посту президента США

Вашингтон, 29 апреля. Американский лидер Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты «вновь пришли в движение» с началом его полномочий.

Вместе с тем по словам президента США, кризис с коронавирусом превратился в новые возможности. Выдержки из речи Байдена в конгрессе распространил Белый дом.

«После 100 дней (президентства) я могу доложить стране: Америка вновь пришла в движение. Она превращает беду в шанс, кризис в возможности, неудачу в силу», — заявил Джо Байден.

Президент США отметил, что его администрация обеспечивает не только массовую вакцинацию, но и создает «сотни тысяч» рабочих мест. А также старается гарантировать честность и справедливость в обществе.

Ранее аналитик Иэн Бреммер назвал успешными первые 100 дней президентства Байдена. Первые 100 дней президентства главы США Джо Байдена являются вполне успешными, если смотреть на его достижения в области внутренней политики. Об этом рассказал американский внешнеполитический аналитик, основатель и президент международной исследовательско-консалтинговой фирмы Eurasia Group Иэн Бреммер