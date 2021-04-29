Появление холодного пота может представлять опасность для жизни

Москва, 29 апреля. Холодный пот в совокупности с повышенной температурой говорит о необходимости обратиться ко врачу, рассказала врач-терапевт Людмила Лапа.

Потливость может означать интоксикацию или внутренний перегрев. При этом пот бывает холодным или горячим, а каждое из этих состояний означает что-то свое.

Холодный пот может указывать на то, что организм борется с вирусной атакой, информирует «Звезда». Терапевт призвала обращать внимание на легкие, поскольку речь может идти о воспалительном процессе. Состояние представляет опасность для жизни, поэтому требует экстренной врачебной помощи.

«Надо сразу померить температуру и вызвать врача, если она есть. Это плохой показатель», — предупредила Лапа.

В целом выделение большого количества холодного пота — это заболевание эндокринной системы. Часто люди при малейшей тахикардии идут к кардиологу. Но проблема все же больше эндокринологическая.

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