Чистый четверг: православным напомнили, что можно и нельзя делать 29 апреля

Москва, 29 апреля. Чистый четверг стал у православных и католиков символом чистоты, примирения, великого прощения. И в этот день стараются очистить не только пространство вокруг себя, но и свою душу

Люди верили и по сей день верят, что вода в самый значимый день на предпасхальной неделе смывает накопившиеся грехи, как и на Крещение, дает здоровье и приносит удачу на весь год. Если подстричься в Чистый четверг, согласно одним поверьям, волосы в этом случае будут расти сильнее, станут длиннее и гуще.

После очищения тела необходимо также очистить свое жилище. Затем после четверга прибирать нельзя вплоть до понедельника — следующего дня после Пасхи.

Выпечка пасхальных куличей, приготовление и покраска пасхальных яиц также является традицией Чистого четверга. Однако считается, что красить яйца и заниматься выпечкой куличей можно только после того, как вы помылись сами, надели чистую одежу и сделали уборку в доме.

Ранее сообщалось, что в 2021 году Пасха выпадает на 2 мая. И если в прошлом году организация празднования из-за пандемии коронавируса вызвала некоторые трудности, то на этот раз церковь готова к Воскресению Христову.