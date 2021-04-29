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Названы противопоказания для приема омега-3

Наука
Названы противопоказания для приема омега-3
pixabay.com

Вашингтон, 29 апреля. Ученые назвали группу людей, которая имеет противопоказания для приема добавок омега-3, сообщает журнал Европейского кардиологического общества Cardiovascular Pharmacotherapy.

Омега-3-ненасыщенные жирные кислоты присутствуют в кровеносных сосудах и клеточных мембранах. Они содержатся в рыбе, водорослях и моллюсках. Но компенсировать дефицит омега-3 в организме нередко предлагают и с помощью рыбьего жира или пищевых добавок.

Анализ проведенных в США клинических исследований показал, что у людей с высоким уровнем липидов в крови омега-3-ненасыщенные жирные кислоты могут повысить риск развития фибрилляции предсердий или мерцательной аритмии.

Исследование включало пять рандомизированных контролируемых испытаний, изучающих влияние на сердечно-сосудистую систему добавок с омега-3-ненасыщенными жирными кислотами. Рыбий жир или плацебо в общей сложности получали 50 277 пациентов, которые находились под наблюдением от двух до 7,4 лет. Изначально у всех участников были: повышенный уровень триглицеридов, а также диагностированные сердечно-сосудистые заболевания или высокий риск их развития. Суточная доза рыбьего жира для них составляла от 0,84 до 4 грамм.

В результате ученые выяснили, что прием омега-3-ненасыщенных жирных кислот увеличивает риск возникновения фибрилляции предсердий в 1,37 раза.

«Наше исследование показывает, что добавки с рыбьим жиром связаны со значительно более частым развитием фибрилляции предсердий у пациентов с повышенным сердечно-сосудистым риском», — отмечает руководитель исследования доктор Сальваторе Карбоне.

Авторы работы считают, что медики должны учитывать выявленные риски при назначении пациентам добавок с омега-3-ненасыщенными жирными кислотами.

Ранее ученые выяснили, что Недостаток жирных кислот омега-3 может повысить риск преждевременной смерти от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Выяснилось, что недостаток вещества повышает риск ранней смерти на 13%. Основную угрозу для таких людей представляют раковые и сердечно-сосудистые заболевания.

наука здоровье исследование омега-3
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