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«Прогресс МС-14» перед затоплением в океане установил космический рекорд

Технологии
«Прогресс МС-14» перед затоплением в океане установил космический рекорд
ФБА «Экономика сегодня» .

Москва, 29 апреля. Российский грузовой корабль «Прогресс МС-14» пробыл в космосе рекордное время перед тем, как был сведен с орбиты и затоплен в океане.

От Международной космической станции «Прогресс» отчалил 28 апреля в 2:11 по московскому времени. Несгоревшие в атмосфере Земли фрагменты корабля упали в несудоходном районе южной части Тихого океана, сообщили в Роскосмосе.

На орбите космический грузовик пробыл рекордные 369 суток. Прежнее достижение принадлежало кораблю «Прогресс М-17». Тот пробыл в космосе в 1993-1994 годах 337 суток.

Корабли «Прогресс» используются для доставки на орбитальную станцию различных грузов. С 1978 года были осуществлены 168 запусков космических грузовиков различных модификаций.

Роскосмос ранее заявил о планах по созданию национальной космической станции. Развернуть ее на орбите могут к 2035 году.

мкс роскосмос прогресс
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