Байден заявил о поддержании военного присутствия США в Тихом океане

Вашингтон, 29 апреля. США планируют поддерживать мощное военное присутствие в регионах Тихого и Индийского океанов, заявил президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден.

В то же время глава Белого дома подчеркнул, что Вашингтон не ищет конфликта с КНР.

Ранее Байден заявил, что США не стремятся к эскалации напряженности с Москвой. По его словам, стороны могут сотрудничать в ситуации, когда это отвечает интересам обеих стран. В качестве примера американский лидер привел борьбу с изменением климата и продление договора по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).