Цена на капусту и огурцы выросла в России за неделю

Москва, 29 апреля. Росстат сообщил, что за последнюю неделю в России выросла цена на капусту, огурцы и морковь.

Стоимость капусты увеличились на 3,6%, огурцов — на 3%, моркови — на 2%, картофеля — на 1,5%, лука и яблок — на 0,2%. Овощи в целом подорожали на 0.7%, но цена на помидоры упала на 1%.

Меньше чем на 1% выросла в цене свинина, баранина, колбасы и хлебобулочные изделия. Яйца подорожали на 0,5%, сахар на — 0,2%, подсолнечное масло — 0,3%, а гречневая крупа — на 0,6%.

Упала цена на куриное мясо. В период с 20 по 26 апреля мясо кур снизилось в цене на 0,1%. Это падение является первым с сентября прошлого года.

Первый вице-президент Российского топливного союза Олег Ашихмин ранее объяснил, почему стоимость бензина не меняется и что на это может повлиять.