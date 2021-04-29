Двигатель российского элитного авто Aurus установят на самолет Як-18Т

Москва, 29 апреля. Демонстрационный авиадвигатель АПД-500, созданный на базе ДВС представительского автомобиля Aurus, установят на самолет Як-18Т.

Согласно данным пресс-службы Центрального института авиационного моторостроения имени Баранова, который является разработчиком силовой установки, изделие будет установлено на легкие тренировочный самолет для наземных испытаний.

«Специалисты ЦИАМ имени Баранова завершили этап макетирования двигателя-демонстратора АПД-500 на летательный аппарат», – рассказали в институте.

АПД-500 на сегодняшний день проходит стендовые испытания. Эксперты проверяют системы управления двигателем, редуктором и воздушным винтом. Вероятно, двигателя-демонстратора на самолет и отработка завершится уже летом этого года.

Ранее в Свердловской области прошла первая репетиция парада авиационной техники ко Дню Победы. Боевые вертолеты и самолеты отправились на репетицию из разных точек: транспортники прибыли из уральской столицы, бомбардировщики Су-34 были направлены из Челябинской области, а пара истребителей МиГ-31 — из Пермского края.