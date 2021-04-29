Байден: США не стремятся к эскалации напряженности с Россией

Вашингтон, 29 апреля. Вашингтон не стремится к эскалации напряженности с Москвой, заявил американский президент Джозеф Байден.

Он отметил, что США могут сотрудничать с Россией в ситуации, когда это отвечает интересам обеих стран. Речь идет о совместном сотрудничестве сторон в борьбе с изменением климата. Например, в ситуации с продлением СНВ-3, заявил Байден. Также он заявил, что «действия Москвы будут иметь последствия».

Глава Белого дома выступил с обращением к Конгрессу США. Более двух недель назад Байден выступил в Белом доме с речью, посвященной политике США в отношении России.