Генетик Крутовский рассказал о меняющих геном человека мутациях

Москва, 29 апреля. Профессор Сибирского федерального университета и Геттингенского университета Константин Крутовский рассказал, как мутации меняют геном человека.

Мутации возникают под действием химических и физических факторов, нарушающих структуру ДНК, и в результате случайных сбоев в работе ферментов при воспроизводстве и восстановлении ДНК в клетке. Накопление мутаций может привести к появлению нового стабильного вида.

Большинство мутаций не влияют на приспособленность, либо влияют негативно, отметил эксперт. Обычно вредные изменения в организме быстро «вымываются» из популяции вследствие естественного отбора или случайным образом.

На скорость возникновения мутаций влияют много факторов, в том числе эффективность репарационной системы организма и степень загрязнения среды радиацией или химическими мутагенами. Относительно мелкие «точковые» мутации представляют собой выпадения, замены или вставки отдельных нуклеотидов в цепочке ДНК. На выживаемость и плодовитость большинство из них не влияют.

Более крупные структурные («хромосомные») мутации связаны с потерей или удвоением целых генов или хромосом. Наиболее частый пример такого типа мутации — синдром Дауна, который заключается в наличии трех копий хромосомы 21 вместо двух, сообщает РИА Новости.

Гораздо реже прочих случаются полезные мутации, которые поддерживаются отбором. В качестве примеров таких мутаций генетик привел усиленное образование меланина у населения экваториальной зоны, повышение устойчивости к заболеваниям в регионах с высоким риском инфицирования, удаление из клеток «плохого» холестерина.

Ранее британские ученые выяснили, что растения оказались способны заимствовать ДНК других видов ради собственного выживания. Приобретенная ДНК позволяет растениям быстрее, интенсивнее или объемнее расти, а также ускоряет их адаптацию к новым условиям.