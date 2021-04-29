Россияне стали покупать палатки вдвое чаще в 2021 году

Москва, 29 апреля. Россияне начали активно скупать купальники и палатки. При этом спрос по сравнению с апрелем 2020 года увеличился в 11 раз (1050%) и на 106% соответственно.

Также стали гораздо популярнее в этом году чемоданы — их стали покупать чаще, чем в четыре раза (311%) по сравнению с 2020 годом, и на 1% больше, чем в 2019. Спальные мешки тоже стали пользоваться особым спросом: их стали покупать чаще, чем в прошлом году, в 3,5 раза (на 250%), и на 38% чаще, чем в 2019 году, сообщает «Известия».

Это свидетельствует о возвращении к обычным нормам потребления. Разница между товарами для путешествий и отдыха в текущем году и в прошлом может быть также признаком отложенного спроса в некоторых категориях, например, в категории товаров для морских поездок.

Недавно стало известно, что из-за возросшего интереса россиян к Сочи принято решение увеличить количество электропоездов в этом направлении. Также собираются запустить дополнительные авиарейсы.