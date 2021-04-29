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Почтовая служба США призналась в шпионаже за публикациями американцев в соцсетях

Политика
Почтовая служба США призналась в шпионаже за публикациями американцев в соцсетях
Global Look Press  /  Alex Edelman

Вашингтон, 29 апреля. Почтовая служба США (USPS) призналась в шпионаже за американцами в соцсетях, в том числе за публикациями правых протестных групп, сообщили в Палате представителей Конгресса США.

По словам члена Палаты представителей Конгресса США от штата Южная Каролина Нэнси Мейс, главный почтовый инспектор USPS Гэри Барксдейл подтвердил, что в рамках теневой операции «Программа секретных операций в Интернете» агентство отслеживает «подстрекательские» сообщения в Facebook, Parler и других соцсетях.

Барксдейл рассказал Комитету по надзору и реформе Палаты представителей, что инициатива не привела к арестам. Агентство продолжит отслеживать публикации американцев в соцсетях, несмотря на возникшие после публичного обнародования программы опасения по поводу конфиденциальности, но перестанет выпускать правительственный бюллетень об операции, который помог Yahoo News раскрыть программу слежки, уточнил глава USPS.

Мейс отметила, что Барксдейл «был совершенно не готов» к брифингу, не смог назвать дату начала операции и объем ее финансирования. Главный почтовый инспектор США также отказался сообщить, какие правительственные учреждения координируют операцию.

Заседание Комитета по надзору Палаты представителей Конгресса США было созвано на прошлой неделе после того, как стало известно, что правоохранительное подразделение USPS выбрало своей целью протестные группы, в том числе крайне правую организацию Proud Boys.

Почтовая служба США 16 марта отправила правительственный бюллетень с предупреждением о митинге в Вашингтоне, округ Колумбия, который был запланирован на 20 марта связанными с популярной у ультраправых политиков теорией заговора Q-Anon группами.

«Места и время для этих протестов были определены на нескольких платформах социальных сетей, включая правые учетные записи Parler и Telegram», — говорилось в бюллетене.

Ранее СМИ сообщили, что экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен возобновить массовые акции в свою поддержку. Речь идет о мероприятиях, проводившихся под лозунгом Make America Great Again («Сделать Америку снова великой»).

сша слежка USPS
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