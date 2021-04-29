Россиян предупредили об опасности погашения кредитов через банкомат

Москва, 29 апреля. Погашение кредитов через банкомат чревато техническими или операционными ошибками, что приведет к просрочке, предупредил эксперт Дмитрий Ферапонтов.

Согласно законодательству, срок зачисления денежных средств на счет может занимать три рабочих дня. Об этом стоит помнить, особенно если человек решил погасить кредит в последний день, пояснил специалист в интервью агентству «Прайм».

«В случае оплаты через банкомат стоит обратить внимание на наличие мошеннических устройств. Это могут быть накладки на клавиатуру, установленные преступниками камеры, считыватели для карт», — отметил эксперт.

Если возникнет техническая ошибка при внесении денег, а офис банка будет уже закрыт, то человек рискует получить возврат средств спустя некоторое время.

Также стоит обратить внимание на наличие комиссии. В этом случае необходимо вносить сумму с ее учетом, чтобы платеж поступил в необходимом количестве и не было просрочки. Эксперт рекомендует запрашивать в офисе банка полный пакет документов по операции.

Российские банки ранее заявили о внедрении процедуры снятия наличных с карты в кафе, ресторанах и отелях. Сервис уже тестируется по всем платежным системам.