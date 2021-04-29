Диетолог назвала наименее вредный для здоровья алкогольный напиток

Москва, 29 апреля. Красное сухое вино является наименее вредным для здоровья алкогольным напитком, заявила диетолог Ольга Шмелева во время общения с журналистами.

В красном и в белом сухом вине, по словам врача, мало калорий. Эти напитки могут положительно влиять на продолжительность жизни, добавила диетолог.

«Если говорить о полезности, то самым лучшим алкоголем является красное сухое и белое сухое вино. Но красное сухое на порядок выше, поскольку оно содержит еще и антиоксиданты», — подчеркнула Шмелева.

Врач, по данным НСН, призналась, что медицинского подтверждения этому нет. Она порекомендовала обратить внимание на итальянцев и французов, регулярно потребляющих такие вина. У них, как отметила диетолог, качество холестеринного обмена лучше, а продолжительность жизни длиннее.

«И по калорийности красное и белое вино тоже небольшие. Один бокал объемом 150 мл — это всего лишь 100 килокалорий. Много веса от вина не наберешь. Хотя, конечно, все зависит от количества», — отметила Шмелева.

Диетолог Сергей Обложко ранее рассказал, что минеральная вода может причинить вред здоровью человека. Он предостерег от излишнего употребления этого напитка.