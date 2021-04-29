Риэлторы назвали города России с самым доступным жильем на первичном рынке

Москва, 29 апреля. Челябинск занял первое место в рейтинге российских городов с самыми доступными для покупки квартирами в новостройках.

Места в рейтинге, составленном по данным риэлторов, распределялись по средней стоимости однокомнатной квартиры в соотношении со средней зарплатой жителей города. На первой строчке оказался Челябинск. Здесь квартиру на первичном рынке можно приобрести за 48,7 зарплаты. Второе место занял Краснодар (56,9). Тройку лидеров, по данным «Известий», замкнул Сургут (58,1).

В первую пятерку также вошли Ханты-Мансийск (62,7) и Туапсе (62,8). Самыми недоступными оказались новостройки в Сочи. За однушку на первичном рынке здесь нужно выложить 144,3 средних зарплаты.

Российский президент Владимир Путин ранее поручил Федеральной антимонопольной службе подготовить доклад о результатах проверки обоснованности роста цен на жилье в каждом регионе РФ. Ведомство должно это сделать до 15 мая 2021 года.