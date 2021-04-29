Байден считает, что под его руководством США «снова на ходу»

Вашингтон, 29 апреля. Президент США Джо Байден считает, что унаследовал находящуюся в кризисе страну, которая сейчас, благодаря новому руководству, вновь «на ходу».

Политик выступит в среду перед членами обеих палат американского Конгресса, где подведет итоги первых 100 дней на посту президента. Отрывки из будущего выступления распространил Белый дом.

«Прошло 100 дней с тех пор, как я принес присягу, снял руку с нашей семейной Библии и унаследовал находящуюся в кризисе страну», — отметит американский лидер.

Причина такого плачевного состояния - пандемия коронавируса и худший экономический кризис со времен Великой депрессии. Байден также отметит, что сейчас страна уже может превращать «опасности в перспективы, кризис — в возможности, а поражения — в преимущества».

Также недавно президент выразил соболезнования в связи со смертью астронавта Майкла Коллинза, который скончался в возрасте 90 лет. Он стал первым в мире человеком, который дважды выходил в открытый космос.