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Участник заговора против Лукашенко признался в сотрудничестве с ЦРУ

Политика
Участник заговора против Лукашенко признался в сотрудничестве с ЦРУ
wikipedia.org  /  partizan/CC BY-SA 3.0

Минск, 29 апреля. Фигурант дела о попытке госпереворота в Белоруссии Юрий Зенкович в ходе допроса признал, что контактировал с ФБР и ЦРУ.

Мужчина имеет двойное гражданство — США и Белоруссии. По его словам, представители американских спецслужб пришли к нему в офис и предложили работать на американское правительство.

«Представились, по-моему, отделом по защите конституционного строя или что-то такое. Спросили, являюсь ли агентом КГБ», — приводят его слова в фильме «Убить президента» на белорусском телеканале ОНТ ТАСС.

Также Зенкович рассказал, что контактировал с представителями ЦРУ и ФБР в Нью-Йорке. Тогда он работал помощником адвоката

Дойти до покушения на сыновей президента Белоруссии оппозиция могла от отчаяния, спустя стольких лет провалов. Об этом заявил белорусский политолог Андрей Сыч.

оппозиция белоруссия Зенкович
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