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Канье Уэста заметили с обручальным кольцом после развода с Кардашьян

Общество
Канье Уэста заметили с обручальным кольцом после развода с Кардашьян
Global Look Press  /  Ian West/Keystone Press Agency

Лос-Анджелес, 29 апреля. Канье Уэст продолжает носить обручальное кольцо через два месяца после того, как его бывшая супруга, модель и певица Ким Кардашьян подала на развод, сообщает Page Six.

Фото 43-летнего Уэста, на котором многие заметили обручальное кольцо, поделился в Instagram dj Khaled. Музыкант отметил, что рэпер нанес ему неожиданный визит, чтобы послушать треки из грядущего альбома.

«Правдивая история: Канье заехал ко мне на днях в восемь утра! Я не знал, что он придет. Он попросил приготовить яйца с кетчупом и веганским беконом», — написал dj Khaled.

В издании Page Six отметили, что яйца и веганский бекон плохо сочетаются и обратили внимание на обручальное кольцо на левой руке Уэста, которое хорошо видно на фотографии.

Ким Кардашьян подала на развод с Уэстом в феврале текущего года после шести лет брака. Пара стала жить раздельно еще в январе. Причиной расставания Кардашьян назвала «непримиримые разногласия». По данным СМИ, «последней каплей» для 40-летней Кардашьян стала странная президентская кампании Уэста.

Ранее сообщалось, что Уэст обратился в суд с просьбой удовлетворить его заявление о совместной с Кардашьян юридической и физической опеке над четырьмя детьми: Норт, Сейнтом, Чикаго и Саамом.

Модель тоже попросила о совместной опеке. Хотя, как отметила пресса, это «автоматически не означает разделение 50/50, и вполне вероятно, что у Ким будет львиная доля времени на детей». Не исключено, что супруги после развода составят в частном порядке график совместного воспитания детей и получат его одобрение в суде.

кардашьян развод уэст
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