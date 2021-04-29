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Galax лишит гарантии используемые для майнинга криптовалюты Chia SSD

Технологии
Galax лишит гарантии используемые для майнинга криптовалюты Chia SSD
pixabay.com

Пекин, 29 апреля. Компания Galax внесла изменения в гарантийную политику для потребителей в КНР, указав, что добыча криптовалюты Chia с помощью SSD лишит их гарантии.

Заявление производителя связано со стремительным ростом популярности криптовалюты, которая добывается с помощью свободного пространства SSD и HDD.

Популярность Chia может повлиять на доступность потребительских SSD и HDD. Новая криптовалюта может вызвать дефицит накопителей.

Ранее сообщалось, что китайские майнеры приступили к лихорадочной скупке HDD и SSD после анонса криптовалюты CHIA, позволяющей зарабатывать на свободном дисковом пространстве.

Криптовалюта появилась менее месяца назад. Но по последним данным, ее общий объем уже превышает 950 петабайт пространства.

Chia Network (CHIA) работает на основе модели «доказательства пространства и времени». Ее изобрел Брэм Коэн, также известный как создатель BitTorrent. Он считает, что жесткие диски и накопители используют для работы меньше энергии, они дешевле стоят и их проще приобрести. Помимо этого, их функционирование оказывает меньший вред для окружающей среды по сравнению с майнингом биткоинов.

криптовалюта Chia galax
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