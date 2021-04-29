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В Китае опасаются начала гонки вооружений после отказа России от МКС

  /   Обновлено: 29 апреля 2021 03:07
Технологии
В Китае опасаются начала гонки вооружений после отказа России от МКС
Федеральное агентство новостей

Пекин, 29 апреля. Китайские СМИ гадают, что стоит за заявлениями Роскосмоса о создании собственной орбитальной станции, а также не приведет ли это к «космическим битвам» с США.

Как ранее сообщал ФАН, совещание у президента РФ Владимира Путина в День космонавтики внесло ясность в позицию России по Международной космической станции. Россия будет поддерживать проект вплоть до 2024 года, после чего займется постройкой собственной орбитальной пилотируемой станции. Таким образом, сотрудничество десятка стран, которые на протяжении доброй четверти века взаимодействовали в рамках общей для всех орбитальной площадки, прекращается.

Опасное старение МКС

Китайское издание «Синьхуа» напоминает, что строительство МКС началось в 1998 году. Соглашение о сотрудничестве тогда подписали 16 стран, включая Россию, США, Японию и Канаду. Первым и основным модулем станции стал российский «Рассвет». Кроме того, РФ профинансировала строительство служебного модуля «Звезда», в котором живут космонавты. Стыковочный модуль «Пирс» и исследовательский модуль «Рассвет» также находятся в российском сегменте МКС.

Эксплуатировать МКС планировалось до 2015 года, но позднее срок службы станции продлили до 2024 года. Из-за устаревания комплекса, последние годы на станции произошли несколько ЧП.

«После 2025 года мы прогнозируем лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС», — цитирует издание руководителя полета российского сегмента МКС Владимира Соловьева.

В Китае опасаются начала гонки вооружений после отказа России от МКС
Олег Котов  / из личного архива

Соперничество РФ и США в космосе

Отношения РФ с западными странами обострились после украинского кризиса 2014 года, когда против России вводились, продлевались и расширялись всевозможные санкции. Это, в том числе, повлияло на развитие российской космонавтики. Управляющий директор по науке и технологиям Государственной корпорации «Ростех» Юрий Коптев обращал внимание на проблемы, которые возникли из-за контроля со стороны США за импортом элементов.

Джонатан Макдауэлл, астроном из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, уверен, что Соединенные Штаты не намерены вести равноправные партнерские отношения в космической отрасли с Москвой, а значит крупных совместных проектов ждать не стоит. В Роскосмосе также неоднократно констатировали сокращение каналов связи с NASA. В последнее время все сотрудничество с американским космическим агентством сводится к помощи России доставлять американских астронавтов на МКС и поставке Соединенным Штатам российских ракетных двигателей.

«Очевидно, что сокращение масштабов сотрудничества по проекту МКС говорит о том, что Россия и США намерены начать все с чистого листа. Более того, спор между двумя государствами по поводу космических вооружений становится все более очевидным», — подчеркивают авторы.

Российская сторона неоднократно призывала США разработать совместные соглашения о запрете размещения в космосе оружия. Однако пока Вашингтон осторожно относится к ограничениям и призывает лишь к разработке норм поведения в космическом пространстве. По мнению политолог, из-за разногласий двух стран соперничество между РФ и США в космосе может обостриться, итогом чего станет усиление гонки вооружений.

В Китае опасаются начала гонки вооружений после отказа России от МКС
roscosmos.ru  / Пресс-служба Роскосмоса

Планы России на космос

«Россия должна достойно поддержать статус космической державы в XXI веке», — заявил российский президент в День космонавтики.

По предварительным данным, Москва планирует передать российский сегмент МКС партнерам и уже начала с ними переговоры. Проект строительства собственной орбитальной станции готов и ждет одобрения президента.

Издание напоминает, что РФ наращивала космическую мощь и сумела сохранить статус космической державы. Космическая деятельность как приоритетное направление развития страны прописана в «Законе Российской Федерации о космической деятельности». На 2030 год намечена высадка российских космонавтов на Луну и создание к 2035 году лунной базы.

«Синьхуа» также напоминает, что в стране были сформированы Военно-космические силы на основе объединения Военно-воздушных сил и Войск воздушно-космической обороны.

В Китае опасаются начала гонки вооружений после отказа России от МКС
roscosmos.ru  / Пресс-служба Роскосмоса

Ранее стало известно, что новость о строительстве отдельной российской станции стала причиной тревожных настроений на территории США. Причина в том, что после ухода России из проекта все обязанности по содержанию МКС перейдут Соединенным Штатам. Эксперт по космической политике Грег Отри уже усомнился, что американская сторона сможет поддерживать работу станции в одиночку. Он уверен, что уход такого «бесценного» партнера, как Россия, негативно скажется на МКС.

сша космос мкс роскосмос
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