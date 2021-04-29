Россияне увидят фильм «Девятаев» с Прилучным в главной роли 29 апреля

Москва, 29 апреля. Новый фильм «Девятаев», снятый при поддержке телеканала «Россия-1», выходит в прокат 29 апреля. Героя Советского Союза, летчика сыграл актер Павел Прилучный.

Фильм основан на реальной истории Девятаева, которая произошла с ним в 1944 году. Летчику удалось сбежать из немецкого плена по воздуху на угнанном самолете.

События фильма разворачиваются уже после того, как Девятаева взяли в плен. Ему предстоит выбрать между продолжением войны на стороне врага или концлагерем на острове Узедом. Летчик решает бежать с засекреченного острова с помощью новейшего вражеского бомбардировщика.

Режиссерами картины выступили Тимур Бекмамбетов и Сергей Трофимов. Помимо Прилучного, в фильме снялись Павел Чинарев, Евгений Серзин, Дарья Златопольская, Дмитрий Лысенков и другие.

В фильме также прозвучит песня «Любимый город» в исполнении лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна. Немецкий музыкант ранее рассказал, как отнесся к идее спеть на русском языке.