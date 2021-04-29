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Перминов прокомментировали выдвижение в «ЕР» на праймериз солистки «Тату»

Политика
Перминов прокомментировали выдвижение в «ЕР» на праймериз солистки «Тату»
instagram.com  /  @official_juliavolkova

Москва, 29 апреля. Замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов прокомментировал участие экс-солистки группы «Тату» Юлии Волковой в предвыборном голосовании партии.

По словам Перминова, «ЕР» приглашает для участия в праймериз всех «кандидатов с большой буквы».

«Мы — открытая партия, приглашаем всех… к участию в нашей процедуре отбора — кандидатов с большой буквы, интересных, ярких, честных, профессиональных. Люди решат, кто достоин их представлять в Государственной думе. Наша задача — открытая, объективная и современная процедура», — сообщил РИА Новости Перминов.

Ранее пресс-служба «Единой России» сообщила, что Волкова подала документы на участие в предварительном голосовании партии. Региональное отделение «ЕР» в Ивановской области подтвердило участие певицы в праймериз. Бывшая участница «Тату» намерена выдвинуть свою кандидатуру на пост депутата Госдумы РФ. Волкова лично подала документы в оргкомитет регионального отделения партии.

Участие в праймериз является обязательной процедурой для выдвижения кандидатов от «Единой России» на думских выборах. Предварительное голосование пройдет с 24 по 30 мая по всей стране.

праймериз волкова ер Перминов
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