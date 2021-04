Нил Дракманн придумал сюжет для продолжения игры The Last of Us

Санта-Моника, 29 апреля. Сюжет для продолжения игровой серии The Last of Us уже готов, однако Naughty Dog над проектом еще не работает.

Такое заявление сделал креативный директор TLOU Нил Дракманн в подкасте Script Apart. Разработчик отметил, что он успел закончить общий набросок истории. Он верит, что продолжение легендарной серии однажды увидит свет, однако студия Naughty Dog еще не работает над ним.

«Рыба» сюжета возможной третьей части была создана Дракманном вместе с Хэлли Гросс, сценаристкой The Last of Us Part 2.

«Надеюсь, что однажды мы сможем углубиться в происходящее после этой игры. Посмотрим», – отметил Дракманн.

Сейчас студия-разработчик, как сообщает журналист Bloomberg Джейсон Шрайер, трудится над ремейком оригинальной первой части и адаптацией TLOU II для PS5. Вместе с этим идет подготовка к съемкам сериала по мотивам игры от компании HBO. Первый эпизод поставит российский режиссер Кантемир Балагов.

Недавно стало известно, что консоль PlayStation 5 принесла Sony рекордную годовую прибыль. Японская компания продала уже больше 7,8 млн игровых приставок.