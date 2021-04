Разработчики назвали дату выхода ремастера Metro Exodus

Киев, 29 апреля. Ремастер игры Metro Exodus для персональных компьютеров выйдет 6 мая 2021 года.

Релиз обновленной версии Metro Exodus для персональных компьютеров состоится 6 мая 2021 года. Проект получил название "METRO EXODUS ENHANCED EDITION", об этом сообщил сайт студии 4A Games.

Владельцам оригинальной версии игры в онлайн-сервисах Steam, Epic Games Store, GOG и Microsoft Store обновленная игра достанется бесплатно. Разработчики отметили, что проект будет очень требовательным и будет запускаться только на оборудовании, которое поддерживает трассировку лучей.

Релиз Metro Exodus состоялся 15 февраля 2019 года.

Недавно сообщалось о сериале по видеоигре The Last of Us. Съемки проекта запланированы на лето.