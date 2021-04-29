Kia готовит к запуску в производство кроссовер Sportage пятого поколения

Сеул, 29 апреля. Корейский автопроизводитель Kia официально представит кроссовер Sportage пятого поколения нынешним летом. Об этом сказано в просочившихся в Сеть производственных документах.

Компания в начале лета объявит о старте приема заказов на новый автомобиль и покажет потенциальным покупателям первые снимки кроссовера. Производство новинки, согласно документам, начнется в конце июня 2021 года.

По данным издания TheKoreanCarBlog, Kia Sportage будет выполнен в стилистике ранее модернизированных моделей Sorento и K8. Известно также, что новинка получит электронную приборную панель, объединенную с экраном медиасистемы.

Kia недавно презентовала новую модель Cerato. Автомобиль должен появиться в продаже в 2022 году.