Россиянина Стерлингова подозревают в отмывании миллионов в США

Вашингтон, 29 апреля. Гражданин РФ и Швеции Роман Стерлингов заключен под стражу в США, следует из документов американского суда.

Россиянина обвиняют в отмывании денег, а также в денежных переводах без лицензии и руководстве бизнесом по таким переводам. Cтерлингов управлял сайтом Bitcoin Fog, отметили в суде. Этот ресурс якобы обеспечивал анонимность транзакций в биткоинах.

Обвинение строится на показаниях спецагента налоговой службы США (IRS) Дэвида Беккета. По его словам, с октября 2011 года через сайт были пересланы 1,2 миллиона биткоинов, стоимость которых на момент транзакций оценивается в 335 809 383 доллара.

В показаниях Беккета также говорится, что по меньшей мере 78 из 336 миллионов долларов проходили через услуги продающих наркотики торговых площадок «теневого интернета».

Ранее сообщалось, что банки на протяжении 2020 года передавали в Росфинмониторинг тревожные сообщения о сомнительных операциях на сумму 34 млрд рублей. Отличительная особенность этих сообщений заключается в том, что мошенники пытались отмывать деньги под видом борьбы с коронавирусом.