Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
29 апреля 03:55
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
03:51
Общество
Собянин: корпус скорой помощи на севере Москвы достроят в 2022 году
03:50
Происшествия
Страшная авария с «Мерседесами» в Петербурге попала на видео
03:49
Общество
Новые дома переменной высоты появятся у ледокола «Красин» в Петербурге
03:30
Политика
Почтовая служба США призналась в шпионаже за публикациями американцев в соцсетях
03:30
Шоу-бизнес
Топ-5 ролей блистательной Мишель Пфайффер
03:29
Общество
Россиян предупредили об опасности погашения кредитов через банкомат
03:28
Общество
Диетолог назвала наименее вредный для здоровья алкогольный напиток
03:27
Общество
Риэлторы назвали города России с самым доступным жильем на первичном рынке
03:26
Политика
Байден считает, что под его руководством США «снова на ходу»
03:24
Политика
Участник заговора против Лукашенко признался в сотрудничестве с ЦРУ
03:10
Общество
Канье Уэста заметили с обручальным кольцом после развода с Кардашьян
03:09
Технологии
Galax лишит гарантии используемые для майнинга криптовалюты Chia SSD
03:02
Общество
Режиссер Коротаев поблагодарил актрису Ларису Удовиченко за совместную работу
02:48
Технологии
В Китае опасаются начала гонки вооружений после отказа России от МКС
02:45
Общество
Россияне увидят фильм «Девятаев» с Прилучным в главной роли 29 апреля
02:45
Политика
Перминов прокомментировали выдвижение в «ЕР» на праймериз солистки «Тату»
02:44
Общество
Нил Дракманн придумал сюжет для продолжения игры The Last of Us
02:43
Технологии
Разработчики назвали дату выхода ремастера Metro Exodus
02:42
Технологии
Sony опубликовала список игр для подписчиков Playstation Plus в мае
02:36
Технологии
Kia готовит к запуску в производство кроссовер Sportage пятого поколения
Все новости

Россиянина Стерлингова подозревают в отмывании миллионов в США

Происшествия
Россиянина Стерлингова подозревают в отмывании миллионов в США
pixabay.com

Вашингтон, 29 апреля. Гражданин РФ и Швеции Роман Стерлингов заключен под стражу в США, следует из документов американского суда.

Россиянина обвиняют в отмывании денег, а также в денежных переводах без лицензии и руководстве бизнесом по таким переводам. Cтерлингов управлял сайтом Bitcoin Fog, отметили в суде. Этот ресурс якобы обеспечивал анонимность транзакций в биткоинах.

Обвинение строится на показаниях спецагента налоговой службы США (IRS) Дэвида Беккета. По его словам, с октября 2011 года через сайт были пересланы 1,2 миллиона биткоинов, стоимость которых на момент транзакций оценивается в 335 809 383 доллара.

В показаниях Беккета также говорится, что по меньшей мере 78 из 336 миллионов долларов проходили через услуги продающих наркотики торговых площадок «теневого интернета».

Ранее сообщалось, что банки на протяжении 2020 года передавали в Росфинмониторинг тревожные сообщения о сомнительных операциях на сумму 34 млрд рублей. Отличительная особенность этих сообщений заключается в том, что мошенники пытались отмывать деньги под видом борьбы с коронавирусом.

россия сша отмывание денег
Комментировать
Самое популярное
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
Армия 76494 28 апреля 2021
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
Трюк России с выходом из программы МКС поразил французских экспертов
Наука 66161 26 апреля 2021
Трюк России с выходом из программы МКС поразил французских экспертов
Китайские Су-35 отогнали американские и японские войска от спорных островов Сенкаку
Армия 40872 27 апреля 2021
Китайские Су-35 отогнали американские и японские войска от спорных островов Сенкаку
Власти Подмосковья могут ввести ограничения из-за ухудшения ситуации с COVID-19
Общество 30037 26 апреля 2021
Власти Подмосковья могут ввести ограничения из-за ухудшения ситуации с COVID-19
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Армия 27806 28 апреля 2021
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Все новости / Происшествия / Россиянина Стерлингова подозревают в отмывании миллионов в США
Рейтинг@Mail.ru